На суде сына Галиба Арифа уточнены анкетные данные - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении сына руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Арифа (Рагимова) Арифа Рагимова 1998 г.р., обвиняемого в совершении в Баку ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В ходе уточнения анкетных данных было установлено, что родившийся в 1998 году в Баку А.Рагимов холост и имеет среднее образование.

После были уточнены анкетные данные потерпевших, объявлен юридический наследник погибшего во время аварии.

Предварительное заседание суда назначено на 12 января.

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Завершено и направлено в суд следствие по уголовному делу в отношении сына руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Арифа (Рагимова) Арифа Рагимова, обвиняемого в совершении в Баку ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на сегодня.

Дело рассмотрят под председательством судьи Джавида Гусейнова.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел (МВД) официальной информации, 7 сентября в 16:00 на территории Сабаильского района автомобиль марки "Subaru", за рулем которого находился житель столицы Ариф Рагимов, столкнулся с припаркованным на обочине дороги автомобилем "Toyota Prado" жителя Баку Сеймура Мамедова и, потеряв управление, врезался в автомобиль марки "Opel" жителя Лерикского района Физули Мамиева.

Ф.Мамиев и его пассажир, земляк Кямал Мамедов погибли на месте ДТП, другие два его пассажира, а также А.Рагимов и его пассажир госпитализированы. После оказания А.Рагимову первой медицинской помощи, его выписали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело и решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что А.Рагимов приходится сыном руководителю пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галибу Арифу (Рагимову). Авария произошла в момент возвращения А.Рагимова из расположенного на прибрежье центра отдыха.