На станции метро "20 Января" скончался пассажир
Происшествия
- 17 января, 2026
- 12:32
Сегодня около 11:30 на платформе станции метро "20 Января" в Баку одному из пассажиров стало плохо.
Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", на место происшествия была оперативно вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако спасти мужчину не удалось - он скончался.
Отмечается, что инцидент не повлиял на движение поездов: интервалы соблюдались, задержек не зафиксировано.
