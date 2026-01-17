На станции метро "20 Января" скончался пассажир

Сегодня около 11:30 на платформе станции метро "20 Января" в Баку одному из пассажиров стало плохо.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", на место происшествия была оперативно вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако спасти мужчину не удалось - он скончался.

Отмечается, что инцидент не повлиял на движение поездов: интервалы соблюдались, задержек не зафиксировано.