    На станции метро "20 Января" скончался пассажир

    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 12:32
    На станции метро 20 Января скончался пассажир

    Сегодня около 11:30 на платформе станции метро "20 Января" в Баку одному из пассажиров стало плохо.

    Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", на место происшествия была оперативно вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако спасти мужчину не удалось - он скончался.

    Отмечается, что инцидент не повлиял на движение поездов: интервалы соблюдались, задержек не зафиксировано.

