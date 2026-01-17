Metronun "20 Yanvar" stansiyasının platformasında bir nəfər ölüb
Hadisə
- 17 yanvar, 2026
- 12:07
Bu gün saat 11:30 radələrində Bakı metrosunun "20 Yanvar" stansiyasının platformasında bir nəfər kişi cinsli sərnişinin halı pisləşib.
Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, dərhal əraziyə təcili tibbi yardım xidməti çağırılsa da, sərnişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə qatarların hərəkət intervalına təsir etməyib, yubanma baş verməyib.
