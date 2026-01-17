İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Metronun "20 Yanvar" stansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 17 yanvar, 2026
    • 12:07
    Metronun 20 Yanvar stansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

    Bu gün saat 11:30 radələrində Bakı metrosunun "20 Yanvar" stansiyasının platformasında bir nəfər kişi cinsli sərnişinin halı pisləşib.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dərhal əraziyə təcili tibbi yardım xidməti çağırılsa da, sərnişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Hadisə qatarların hərəkət intervalına təsir etməyib, yubanma baş verməyib.

