На пролегающем через Барду отрезке Карабахского водоканала произошла утечка

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Барда. 28 сентября. REPORT.AZ/ На пролегающем через Бардинский район отрезке Карабахского водоканала произошла утечка.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент отмечен на территории села Беджираван.

Утечка воды привела к обвалу земли. Вода стала стекать в небольшой дренажный канал.

С учетом угрозы затопления населенного пункта и посевных площадей соответствующие госорганы приступили к соответствующим мероприятиям. На территорию привлечены сотрудники районной ИВ, МЧС, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" и районного отделения полиции.

Карабахское водоканализационное управление ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" приступило к ремонтно-восстановительным работам.

По информации, утечка произошла на 83-км водоканала. Наряду с мерами безопасности, также проводятся восстановительные работы.