На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 213 мин

На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 213 мин

На освобожденных территориях Азербайджана с 18 по 24 ноября обнаружены и обезврежены 10 противотанковых, 203 противопехотные мины и 862 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1 457,4 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.