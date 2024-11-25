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На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 213 мин

На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 213 мин На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 213 мин
Происшествия
25 ноября 2024 г. 14:21
На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 213 мин

На освобожденных территориях Азербайджана с 18 по 24 ноября обнаружены и обезврежены 10 противотанковых, 203 противопехотные мины и 862 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1 457,4 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на английском языке 213 mines neutralized in Azerbaijan's liberated territories last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunan ərazilərdə 213 mina zərərsizləşdirilib

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