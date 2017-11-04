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    На оружейном складе армянской армии произошел взрыв, 12 человек погибли, много раненых

    В результате взрыва был нанесен серьезный ущерб объектам, находящимся в воинской части и близлежащих территориях

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на оружейном складе воинской части армянской армии, дислоцированной на оккупированных территориях Азербайджана в направлении района Агдере, произошел мощный взрыв.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате взрыва был нанесен серьезный ущерб объектам, находящимся в воинской части и близлежащих территориях.

    По предварительным данным в результате взрыва погибли 12 человек, много раненых.

    На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур. 

    В настоящее время ведется расследование. 

    Проводятся спасательные работы.

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