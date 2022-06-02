На Межбанк Азербайджана подали в суд

ООО Saglam Hayat обратилось в Бакинский коммерческий суд c иском против ОАО "Международный банк Азербайджана".

ООО Saglam Hayat обратилось в Бакинский коммерческий суд c иском против ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, компания подала иск в связи со спорами по договорам банковского вклада и банковской отчетности.

На процессе под председательством судьи Зейнаб Ахундовой было объявлено решение об удовлетворении иска.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля текущего года депозитный портфель Международного банка Азербайджана составил 8 837,105 млн манатов. Из них 1 519,57 млн манатов принадлежало физическим лицам, а 7 317,546 млн манатов - юридическим лицам.