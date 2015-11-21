На магистрали Алят-Астара автомобиль сбил пешехода

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария произошла на 129-м км магистрали Алят-Астара, на территории Джалилабадского района.

Согласно информации, переходившего дорогу жителя села Гюнешли Алиева Ниямаддина Надир оглу 1976 г.р. сбил неизвестный автомобиль, который скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался по дороге в Джалилибадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.