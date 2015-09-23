​На компанию "Akkord" подали в суд

23 сентября, 2015 19:41

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Общество ограниченной ответственности (ООО) "Buta Stone" подало в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) "Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası". Как сообщает Report, ООО требует взыскания кредитного долга. Сумма кредита не разглашается. Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2. Отметим, что занимающаяся в Азербайджане строительными работами и производством стройматериалов компания "Akkord" учреждена в 2005 году.