 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На компанию "Akkord" подали в суд

    ООО требует взыскания кредитного долга

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Общество ограниченной ответственности (ООО) "Buta Stone" подало в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) "Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası".

    Как сообщает Report, ООО требует взыскания кредитного долга.

    Сумма кредита не разглашается.

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что занимающаяся в Азербайджане строительными работами и производством стройматериалов компания "Akkord" учреждена в 2005 году. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi