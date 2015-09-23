​На компанию "Akkord" подали в суд

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Общество ограниченной ответственности (ООО) "Buta Stone" подало в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) "Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası".
Как сообщает Report, ООО требует взыскания кредитного долга.
Сумма кредита не разглашается.
Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.
Отметим, что занимающаяся в Азербайджане строительными работами и производством стройматериалов компания "Akkord" учреждена в 2005 году.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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