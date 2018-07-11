На Каспии утонули три человека

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Каспийском море утонули три человека.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что 4 человека тонут в море, в части, приходящемся на Гарадагский район (1200 метров от ближайшего спасательного пункта, неконтролируемая территория).

Группой водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС был спасен один человек, тела трех человек были извлечены из воды и переданы по назначению. Операция завершилась.