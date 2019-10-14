На границе с Ираном азербайджанский пограничник получил ножевое ранение

12 октября в районе 13:20 вблизи села Бала Бахманли Физулинского района на служебной территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы пограннарядом было обнаружено нарушение госграницы неизвестным со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

Погранзастава была поднята по команде "К оружию", служебная территория полностью перекрыта, началось преследование нарушителя границы, на территории проведены поисковые мероприятия. В результате поисков был задержан прятавшийся в камышах нарушитель границы.

При задержании нарушитель границы оказал сопротивление пограннаряду, он напал имевшимся при нем холодным оружием на пограннаряд и нанес ранение военнослужащему. Ему была немедленно оказана неотложная медпомощь, его состояние удовлетворительное.

При осмотре места происшествия в одном пакете было обнаружено 790 г марихуаны, 105 г героина, 100 г наркотических веществ в кристаллическом виде.

Личность нарушителя границы была установлена, им оказался житель Тертерского района Ядигаров Этибар Эвез оглу 1990 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.