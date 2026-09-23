На Главном Миль-Муганском коллекторе задержан браконьер

Водная полиция задержала мужчину за браконьерство на Главном Миль-Муганском коллекторе в Имишли.

Как сообщает муганское бюро Report, в ходе мероприятия сотрудники Имишлинского линейного отделения полиции задержали А.Ширинова за браконьерский вылов рыбы.

У мужчины изъяли различные виды запрещенных рыболовных снастей, а также незаконно выловленную рыбу.

По факту проводится расследование.