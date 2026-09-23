На Главном Миль-Муганском коллекторе задержан браконьер
Происшествия
- 23 сентября, 2026
- 16:33
Водная полиция задержала мужчину за браконьерство на Главном Миль-Муганском коллекторе в Имишли.
Как сообщает муганское бюро Report, в ходе мероприятия сотрудники Имишлинского линейного отделения полиции задержали А.Ширинова за браконьерский вылов рыбы.
У мужчины изъяли различные виды запрещенных рыболовных снастей, а также незаконно выловленную рыбу.
По факту проводится расследование.
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