Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    На Главном Миль-Муганском коллекторе задержан браконьер

    Происшествия
    • 23 сентября, 2026
    • 16:33
    На Главном Миль-Муганском коллекторе задержан браконьер

    Водная полиция задержала мужчину за браконьерство на Главном Миль-Муганском коллекторе в Имишли.

    Как сообщает муганское бюро Report, в ходе мероприятия сотрудники Имишлинского линейного отделения полиции задержали А.Ширинова за браконьерский вылов рыбы.

    У мужчины изъяли различные виды запрещенных рыболовных снастей, а также незаконно выловленную рыбу.

    По факту проводится расследование.

    Браконьерство Имишли
    Baş Mil-Muğan kollektorunda brakonyerlik edən şəxs saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей