Baş Mil-Muğan kollektorunda brakonyerlik edən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 23 sentyabr, 2026
- 16:13
Su polisi Baş Mil-Muğan kollektorunda brakonyerlik edən şəxsi saxlayıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, İmişli Xətt Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı Baş Mil-Muğan kollektorunda qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan A.Şirinov saxlanılıb.
Həmin şəxsdən müxtəlif növ qadağan olunan ov alətləri, eləcə də qanunsuz olaraq ovlanan balıqlar aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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