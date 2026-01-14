На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
Происшествия
- 14 января, 2026
- 12:48
На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт произошла цепная авария с участием пяти автомобилей.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги, проходящем через город Хырдалан.
В результате столкновения пяти автомобилей разных марок транспортные средства получили серьезные повреждения. Кроме того сообщается о пострадавших в результате аварии.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
