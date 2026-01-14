İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Hadisə
    • 14 yanvar, 2026
    • 12:31
    Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobilin iştirakı ilə baş verən zəncirvari qəzada xəsarət alanlar var.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə yolun Xırdalan şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, müxtəlif markalı beş avtomobilin toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Qəza zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

