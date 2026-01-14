Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 14 yanvar, 2026
- 12:31
Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobilin iştirakı ilə baş verən zəncirvari qəzada xəsarət alanlar var.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə yolun Xırdalan şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Məlumata görə, müxtəlif markalı beş avtomobilin toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Qəza zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
