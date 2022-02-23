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На деоккупированных территориях на минах подорвались 85 гражданских лиц

На деоккупированных территориях на минах подорвались 85 гражданских лиц Названо число подорвавшихся на минах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Происшествия
23 февраля 2022 г. 11:16
На деоккупированных территориях на минах подорвались 85 гражданских лиц

Названо число подорвавшихся на минах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщил в ответ на запрос Report начальник пресс-службы министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев, после Отечественной войны на деоккупированных территориях на мине подорвались 85 гражданских лиц.

По его словам, из подорвавшихся на мине гражданских лиц 30 погибли, 55 – получили телесные травмы различной степени тяжести: "Среди них имеются люди различных категорий, которые незаконно проникли на эти территории и столкнулись с минной угрозой. До завершения процесса очистки от мин передвижение на освобожденных от оккупации территориях по незапланированным маршрутам опасно".

Гаджиев отметил, что некоторые из погибших гражданских лиц неоднократно незаконно посещали эти территории и были наказаны в соответствии с законодательством.

"Доводим до внимания желающих посетить деоккупированные территории гражданских лиц, что соответствующей государственной структурой созданы безопасные условия для передвижения граждан по установленным маршрутам", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minaya düşən şəxslərin sayı açıqlanıb

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