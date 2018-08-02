На автотрассе Евлах-Мингячевир произошло ДТП, есть раненые

Евлах. 2августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошла автомобильная авария, в результате которой 3 человека получили ранения.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2107 и ВАЗ-21011 пострадали - Самедов Реван Кямиль оглы (1984), Мехдиев Бяйляр Джейхун оглы (1999) и Халидли Руфат Аллахьяр оглы (1997).

Все трое раненых помещены в больницу с различными телесными повреждениями. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.