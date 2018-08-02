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    На автотрассе Евлах-Мингячевир произошло ДТП, есть раненые

    Евлах. 2августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошла автомобильная авария, в результате которой 3 человека получили ранения.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2107 и ВАЗ-21011 пострадали - Самедов Реван Кямиль оглы (1984), Мехдиев Бяйляр Джейхун оглы (1999) и Халидли Руфат Аллахьяр оглы (1997).

    Все трое раненых помещены в больницу с различными телесными повреждениями. Их состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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