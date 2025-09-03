На автодороге Бинагади-Новханы загорелся автомобиль

На дороге Бинагади-Новханы загорелся легковой автомобиль.

Как сообщает местное бюро Report, в результате возгорания автомобиль марки Mercedes пришел в негодность.

На место происшествия были привлечены силы и техника Государственной пожарной охраны МЧС, пожар был потушен в короткие сроки.

Причины происшествия выясняются.