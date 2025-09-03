    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 08:58
    Binəqədi-Novxanı şosesində minik avtomobili yanıb. 

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, "Mercedes" markalı avtomobil yanaraq tamamilə yararsız hala düşüb.

    Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

    Yanğın qısa müddətdə söndürülüb.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    yanğın Minik avtomobili Binəqədi
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    На автодороге Бинагади-Новханы загорелся автомобиль

