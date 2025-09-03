Binəqədi-Novxanı şosesində minik avtomobili yanıb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 08:58
Binəqədi-Novxanı şosesində minik avtomobili yanıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, "Mercedes" markalı avtomobil yanaraq tamamilə yararsız hala düşüb.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.
Yanğın qısa müddətdə söndürülüb.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
