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    На Абшероне задержан человек, совершивший кражу из дома на 40 тысяч манатов - ФОТО

    Абшерон. 29 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района произошла кража.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых полицией в поселке Ашагы Гюздек, за кражу в частном доме на 40 тысяч манатов задержан Рамиз Багиров.

    По факту в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Ранее в Загатале были задержаны воры, укравшие фундук.

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