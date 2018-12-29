На Абшероне задержан человек, совершивший кражу из дома на 40 тысяч манатов - ФОТО

29 декабря, 2018 07:02

https://report.az/storage/news/59e126ea9521902a37449b8125e3f0db/e056d25f-8f3c-40c8-b60e-ed0b89af87a0_292.jpg Абшерон. 29 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района произошла кража. Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых полицией в поселке Ашагы Гюздек, за кражу в частном доме на 40 тысяч манатов задержан Рамиз Багиров. По факту в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Ранее в Загатале были задержаны воры, укравшие фундук.

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