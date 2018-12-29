На Абшероне задержан человек, совершивший кражу из дома на 40 тысяч манатов - ФОТО

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Абшерон. 29 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района произошла кража.
Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых полицией в поселке Ашагы Гюздек, за кражу в частном доме на 40 тысяч манатов задержан Рамиз Багиров.
По факту в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Ранее в Загатале были задержаны воры, укравшие фундук.
Valeh DadaşovАвтор новости