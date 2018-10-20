В Загатале задержаны воры, укравшие фундук

Загатала. 20 октября. REPORT.AZ/ В Загатальском районе задержаны лица, укравшие 120 кг. фундука.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Так, житель села Юхары Тала Загатальского района Салех Солтанов 19 октября обратился в районное отделение полиции с заявлением, что с приусадебного участка его дома украдено 4 мешка с фундуком.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении кражи, односельчанин С.Солтанова - Ахмед Мамедов и житель села Ашагы Тала, ранее судимый Ислам Омаров.

Они были задержаны и доставлены в отделение полиции. Во время допроса они признались, что, войдя в сговор, незаконно проникли на приусадебный участок дома С.Солтанова и украли 120 кг. фундука.

По факту ведется расследование.