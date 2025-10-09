На Абшероне произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля
Происшествия
- 09 октября, 2025
- 15:58
В поселке Сарай Абшеронского района произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля.
Как сообщает Report, участниками ДТП стали легковые автомобили марок Mitsubishi, Ravon, Opel и Toyota.
Пострадали несколько человек, точное число пока неизвестно. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Причины аварии выясняются.
