    На Абшероне произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 15:58
    На Абшероне произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля

    В поселке Сарай Абшеронского района произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля.

    Как сообщает Report, участниками ДТП стали легковые автомобили марок Mitsubishi, Ravon, Opel и Toyota.

    Пострадали несколько человек, точное число пока неизвестно. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Причины аварии выясняются.

