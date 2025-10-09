Saray qəsəbəsində 4 avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB
Hadisə
- 09 oktyabr, 2025
- 16:15
Saray qəsəbəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə zamanı "Mitsubishi", "Ravon", "Opel" və "Toyota" markalı minik avtomobilləri toqquşub.
Qəza nəticəsində xəsarət alan dörd nəfərdən biri - 1990-cı il təvəllüdlü İngilabzadə Elxan İlham oğlu hadisə yerində ölüb.
Xəsarət alan digər üç nəfər dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
