    Saray qəsəbəsində 4 avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:15
    Saray qəsəbəsində 4 avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Saray qəsəbəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə zamanı "Mitsubishi", "Ravon", "Opel" və "Toyota" markalı minik avtomobilləri toqquşub.

    Qəza nəticəsində xəsarət alan dörd nəfərdən biri - 1990-cı il təvəllüdlü İngilabzadə Elxan İlham oğlu hadisə yerində ölüb.

    Xəsarət alan digər üç nəfər dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    На Абшероне произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля

