 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Абшероне мужчина получил ножевые ранения за отказ отдать телефон незнакомцу - ФОТО - ВИДЕО

    Инцидент произошел у входа в дом, где он проживает© Report

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Мехдиабад Абшеронского района произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, к Гахраманову Эльнуру Физули оглу 1988 г.р. у входа в дом, где он проживает, подошел незнакомец и потребовал отдать мобильный телефон.

    Получив отказ, незнакомец нанес Э. Гахраманову три ножевых ранения.

    Пострадавший был размещен в реанимационном отделении Клинического медцентра №1.

    Как сообщил Report дежурный хирург Бахрам Зейналов, раненый был прооперирован. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

    Факт расследуется Абшеронским районным управлением полиции.   

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi