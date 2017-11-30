На Абшероне мужчина получил ножевые ранения за отказ отдать телефон незнакомцу - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Мехдиабад Абшеронского района произошла поножовщина.

Как сообщает Report, к Гахраманову Эльнуру Физули оглу 1988 г.р. у входа в дом, где он проживает, подошел незнакомец и потребовал отдать мобильный телефон.

Получив отказ, незнакомец нанес Э. Гахраманову три ножевых ранения.

Пострадавший был размещен в реанимационном отделении Клинического медцентра №1.

Как сообщил Report дежурный хирург Бахрам Зейналов, раненый был прооперирован. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

Факт расследуется Абшеронским районным управлением полиции.