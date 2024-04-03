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МВД: Задержаны 48 находящихся в розыске

МВД: Задержаны 48 находящихся в розыске На территории Азербайджана раскрыты 44 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 апреля, и 7 cовершенных ранее преступлений.
Происшествия
3 апреля 2024 г. 09:20
МВД: Задержаны 48 находящихся в розыске

На территории Азербайджана раскрыты 44 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 апреля, и 7 cовершенных ранее преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в целом задержаны 48 находящихся в розыске человек, в том числе 32 человека, разыскиваемых как должники.

Отмечается, что установлены 26 фактов преступлений, связанных с наркотиками, и 10 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия. Задержаны 49 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Axtarışda olan 48 nəfər saxlanılıb

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