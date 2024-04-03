МВД: Задержаны 48 находящихся в розыске

На территории Азербайджана раскрыты 44 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 апреля, и 7 cовершенных ранее преступлений.

На территории Азербайджана раскрыты 44 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 апреля, и 7 cовершенных ранее преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в целом задержаны 48 находящихся в розыске человек, в том числе 32 человека, разыскиваемых как должники.

Отмечается, что установлены 26 фактов преступлений, связанных с наркотиками, и 10 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия. Задержаны 49 человек, подозреваемых в совершении преступлений.