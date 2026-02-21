МВД: За сутки в Азербайджане изъято 20 единиц оружия

За минувшие сутки на территории Азербайджана выявлено и изъято 20 единиц оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, операции проведены 20 февраля в Баку и ряде регионов страны.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 4 автомата, 2 пистолета, 14 ружей, 4 магазина и 311 патронов различного калибра.

Кроме того, за сутки выявлены наркотические средства общим весом свыше 7 кг.