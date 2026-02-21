Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МВД: За сутки в Азербайджане изъято 20 единиц оружия

    Происшествия
    • 21 февраля, 2026
    • 12:01
    МВД: За сутки в Азербайджане изъято 20 единиц оружия

    За минувшие сутки на территории Азербайджана выявлено и изъято 20 единиц оружия.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, операции проведены 20 февраля в Баку и ряде регионов страны.

    По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 4 автомата, 2 пистолета, 14 ружей, 4 магазина и 311 патронов различного калибра.

    Кроме того, за сутки выявлены наркотические средства общим весом свыше 7 кг.

    Ötən gün Azərbaycanda 20 silah aşkarlanıb
