    Hadisə
    • 21 fevral, 2026
    • 11:41
    Ötən gün Azərbaycanda 20 silah aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildiirlib ki, fevralın 20-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 2 tapança, 14 tüfəng, 4 patron darağı və 311 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkarlayaraq götürüblər.

    Bundan başqa, ümumi çəkisi 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə də tapılıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi silah-sursat narkotik
    МВД: За сутки в Азербайджане изъято 20 единиц оружия

