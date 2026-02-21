Ötən gün Azərbaycanda 20 silah aşkarlanıb
- 21 fevral, 2026
- 11:41
Ötən gün Azərbaycanda 20 silah aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildiirlib ki, fevralın 20-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 2 tapança, 14 tüfəng, 4 patron darağı və 311 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkarlayaraq götürüblər.
Bundan başqa, ümumi çəkisi 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə də tapılıb.
