​МВД: Во время событий в Тертере пострадали 8 сотрудников полиции, 6 человек задержаны

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальную информацию о событиях, произошедших в Тертере. Как сообщает Report, в информации, поступившей из пресс-службы МВД, говорится, что 4 февраля в камере предварительного заключения отдела полиции Тертерского района житель Агдамского района Сабухи Дунямалыев, задержанный по обвинению в продаже наркотиков, покончил с собой, повесившись на простыне.

В связи с этим, около 80-100 жителей Агдамского района, временно проживающих на территории Тертерского района, совершили нападение на отдел полиции этого района, тем самым грубо нарушив общественный порядок предприняли незаконные действия, нанесшие материальный ущерб административному зданию отдела полиции.

В результате решительных мер со стороны правоохранительных органов попытка провести противоправные действия со стороны группы лиц была пресечена. 8 сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждены уголовные дела по статье 125 (доведение до самоубийства), 315.1 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана. Задержаны 6 человек по подозрению в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции. Ведутся оперативно-следственные действия. По просьбе близких родственников покойного и при их участии была проведена судебно-медицинская экспертиза трупа, на котором кроме следов от асфиксии на шее, других внешних и внутренних повреждений и признаков насилия не было обнаружено. Кроме того, в результате предварительного следствия, проведенного на месте происшествия, было выявлено недобросовестное отношение надзирателя-сотрудника полиции, который нес службу во временном изоляторе отдела полиции Тертерского района. Он уволен из органов внутренних дел. Помимо этого, чтобы дать правовую оценку его действиям в районной прокуратуре ведется следствие.

"В настоящее время в Тертерском районе общественный порядок и криминогенная обстановка полностью находится под контролем", - говорится в заявлении.