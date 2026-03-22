Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 34 разыскиваемых лица

    Происшествия
    22 марта, 2026
    10:34
    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 34 разыскиваемых лица

    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 34 человека, находившихся в розыске.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, среди них - 17 лиц, разыскиваемых в качестве должников.

    Отмечается, что 21 марта сотрудниками полиции раскрыты 24 преступления, зарегистрированные на территории страны.

    Также выявлено 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 7 случаев незаконного хранения и изъятия оружия и боеприпасов.

    По подозрению в совершении преступлений задержаны 17 человек.

    В результате проведенных мероприятий были найдены 4 человека, ранее объявленные пропавшими без вести после того, как покинули место жительства без уведомления членов семьи.

    Кроме того, в ходе оперативных мероприятий 21 марта задержаны 3 человека, находившиеся в розыске по обвинению в мошенничестве, они переданы следствию.

    МВД Азербайджана Розыск преступников
    Ötən gün axtarışda olan 34 nəfər saxlanılıb
    Последние новости

    10:44
    Видео

    Установлены личности пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    Происшествия
    10:11

    Индивидуальные
    09:44

    Футбол
    09:16

    Футбол
    08:56

    ИКТ
    08:29

    Другие страны
    08:08

    Другие страны
    07:47

    Другие страны
    Лента новостей