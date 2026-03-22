МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 34 разыскиваемых лица

В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 34 человека, находившихся в розыске.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, среди них - 17 лиц, разыскиваемых в качестве должников.

Отмечается, что 21 марта сотрудниками полиции раскрыты 24 преступления, зарегистрированные на территории страны.

Также выявлено 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 7 случаев незаконного хранения и изъятия оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 17 человек.

В результате проведенных мероприятий были найдены 4 человека, ранее объявленные пропавшими без вести после того, как покинули место жительства без уведомления членов семьи.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий 21 марта задержаны 3 человека, находившиеся в розыске по обвинению в мошенничестве, они переданы следствию.