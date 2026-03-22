    Ötən gün axtarışda olan 34 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 22 mart, 2026
    • 10:02
    Ötən gün axtarışda olan 34 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 34, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 17 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 21-də ölkə ərazisində qeydə alınan 24 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    ⁠Narkotiklərlə əlaqəli 6, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib.

    ⁠Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıb.

    Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 4 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Martın 21-də keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 3 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Borclu şəxslər Axtarışda olanlar

    Son xəbərlər

    10:09

    Modriç Avropanın "Top-5" liqalarında ən çox oyun keçirən ikinci futbolçu olub

    Futbol
    10:02

    Ötən gün axtarışda olan 34 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    09:45

    Mask "Terafab" çip istehsalı layihəsinin başlanğıcını elan edib

    İKT
    09:18

    Sudanda xəstəxanaya hücum nəticəsində 60-dan çox insan həlak olub

    Digər ölkələr
    09:17

    "Daily Mail": "Çelsi"nin sabiq oyunçusu narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi işi üzrə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    09:05

    "Böyük Dəbilqə" turnirinin son günündə Azərbaycanın 3 idmançısı mübarizəyə start verir

    Fərdi
    08:49

    KİV: Ər-Riyad husiləri Yaxın Şərqdəki münaqişədə iştirakdan çəkindirmək istəyir

    Digər ölkələr
    08:24

    İran müharibə başlayandan İsrail və ABŞ-nin 127 dronunu zərərsizləşdirib

    Region
    07:54

    Almaniyadakı bütün apteklər bağlanacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti