МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 56 преступлений
Происшествия
- 31 января, 2026
- 14:24
Правоохранительными органами Азербайджана 30 января раскрыто 56 преступлений.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сотрудникам полиции также удалось раскрыть одно преступление, остававшееся нераскрытым с предыдущих периодов.
