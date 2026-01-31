Ötən gün Azərbaycanda 56 cinayətin üstü açılıb
Hadisə
- 31 yanvar, 2026
- 14:00
Azərbaycanda yanvarın 30-da 56 cinayətin üstü açılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün həm də əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması da təmin olunub.
