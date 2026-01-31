İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Ötən gün Azərbaycanda 56 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    • 31 yanvar, 2026
    • 14:00
    Ötən gün Azərbaycanda 56 cinayətin üstü açılıb

    Azərbaycanda yanvarın 30-da 56 cinayətin üstü açılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən gün həm də əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması da təmin olunub.

    cinayət Daxili İşlər Nazirliyi
    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 56 преступлений

