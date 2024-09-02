МВД: У трех задержанных изъято 35 кг наркотиков

17^04

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело операцию, в ходе которой у трех человек обнаружено и изъято 35 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД

Отмечается, что были задержаны члены наркосети - ранее судимые Халиг Гусейнзаде, Сеймур Мамедли и Эльшан Ганиев.

У них, в машине и домах было обнаружено около 35 кг марихуаны, обогащенных психотропными веществами, а также героин.

Задержанные в ходе следственных мероприятий сообщили, что приобрели наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении трех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.