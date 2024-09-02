О нас

МВД: У трех задержанных изъято 35 кг наркотиков

МВД: У трех задержанных изъято 35 кг наркотиков 17^04
Происшествия
2 сентября 2024 г. 17:23
МВД: У трех задержанных изъято 35 кг наркотиков

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело операцию, в ходе которой у трех человек обнаружено и изъято 35 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД

Отмечается, что были задержаны члены наркосети - ранее судимые Халиг Гусейнзаде, Сеймур Мамедли и Эльшан Ганиев.

У них, в машине и домах было обнаружено около 35 кг марихуаны, обогащенных психотропными веществами, а также героин.

Задержанные в ходе следственных мероприятий сообщили, что приобрели наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении трех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN əməliyyat keçirib, üç şəxsdən 35 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Самое важное

Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi