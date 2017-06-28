 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВД распространило информацию об аварии в Гаджигабуле, унесшей жизни двух человек

    Расследование ведется Главным управлением следствия и дознания МВД

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию об аварии в Гаджигабуле, унесшей жизни двух человек.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 27 июня примерно в 15:00 на территории поселка Наваи Гаджигабульского района перевернулся автомобиль марки "Тойота", за рулем которого находился житель Товузского района Орхан Мирзаев. В результате водитель и пассажир – его земляк Эльгюн Аббасов скончались на месте происшествия, другой пассажир был госпитализирован.

    Расследование ведется Главным управлением следствия и дознания МВД.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi