​МВД распространило информацию о мужчине, заказавшем убийство супруги за 2000 манатов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о преступлении лица, заказавшего убийство супруги.

Как сообщили Report в МВД, 10 января в Сабунчинском районе в поселке Забрат в одном из домов был обнаружен труп жительницы Баку Севиль Рзаевой, скончавшейся от полученной черепно-мозговой травмы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП было установлено, что убийство было заказано супругом Севиль Рзаевой Рустамом Рзаевым, заплатившим жителям Баку Керему Гасанову и его племяннику Эльшаду Гасанову 2000 манатов. Подозреваемые в совершении преступления задержаны.