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МВД провело операцию, есть задержанные

МВД провело операцию, есть задержанные Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операцию против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и наркотики.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 15:27
МВД провело операцию, есть задержанные

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операцию против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и наркотики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе оперативного мероприятия были задержаны жители Саатлинского района Яшар Джафаров и его знакомая Гюльнара Насирова, организовавшие контрабандный ввоз наркотиков на территорию страны. У них были изъяты около 10 кг героина, предназначенного для сбыта.

В ходе другого мероприятия, проведенного на территории Сураханского района, был задержан Бахман Ибрагимов, подозреваемый в незаконном ношении оружия. При обыске у него были обнаружены и изъяты 1 пистолет марки ТТ, 8 патронов и магазин.

По указанным фактам в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, в их отношении принята мера пресечения в виде ареста. Оперативные мероприятия по установлению преступных связей задержанных продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

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