Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    МВД призвало водителей не играть со скоростью: "Радар - это ремень безопасности, сохраняющий жизни"

    Происшествия
    • 23 октября, 2025
    • 09:54
    МВД призвало водителей не играть со скоростью: Радар - это ремень безопасности, сохраняющий жизни

    МВД Азербайджана выступило с обращением к водителям, которые снижают скорость только перед радарами, а затем вновь превышают допустимый предел.

    Как сообщает Report, в ведомстве отметили, что подобное поведение становится одной из главных причин аварий на дорогах, а соблюдение скоростного режима - не формальность, а вопрос человеческих жизней.

    "Радар - это не просто устройство фиксации нарушений, но и ремень безопасности, который помогает сохранить жизнь", - подчеркнули в МВД.

    Министерство призвало автомобилистов осознать личную ответственность за каждое принятое за рулем решение. "Каждое решение, принятое за рулем, влияет не только на вашу жизнь, но и на жизнь окружающих. Чем выше скорость, тем тяжелее последствия малейшей ошибки. Радары на дорогах призваны сказать: остановись, подумай, поезжай безопасно", - говорится в сообщении.

    МВД радары водители ПДД
    Видео
    DİN: Sürücülər radar qurğularına yaxınlaşdıqda sürəti azaldıb sonra yenidən artıraraq təhlükə yaradır

    Последние новости

    10:07

    Аккредитованные при НАТО иностранные послы посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:05

    Международные путешественники осмотрели памятники на центральной площади в Шуше

    Карабах
    10:00

    Международные путешественники прибыли в Шушу

    Карабах
    09:57

    В Ясамальском районе не будет газа

    Энергетика
    09:54
    Видео

    МВД призвало водителей не играть со скоростью: "Радар - это ремень безопасности, сохраняющий жизни"

    Происшествия
    09:43

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $63

    Энергетика
    09:41

    В Челябинске число погибших из-за взрыва на предприятии возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    09:32

    Цена нефти марки Brent превысила $65

    Энергетика
    09:30

    В Баку в автомобиле произошел взрыв, есть пострадавший

    Происшествия
    Лента новостей