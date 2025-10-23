МВД призвало водителей не играть со скоростью: "Радар - это ремень безопасности, сохраняющий жизни"

МВД Азербайджана выступило с обращением к водителям, которые снижают скорость только перед радарами, а затем вновь превышают допустимый предел.

Как сообщает Report, в ведомстве отметили, что подобное поведение становится одной из главных причин аварий на дорогах, а соблюдение скоростного режима - не формальность, а вопрос человеческих жизней.

"Радар - это не просто устройство фиксации нарушений, но и ремень безопасности, который помогает сохранить жизнь", - подчеркнули в МВД.

Министерство призвало автомобилистов осознать личную ответственность за каждое принятое за рулем решение. "Каждое решение, принятое за рулем, влияет не только на вашу жизнь, но и на жизнь окружающих. Чем выше скорость, тем тяжелее последствия малейшей ошибки. Радары на дорогах призваны сказать: остановись, подумай, поезжай безопасно", - говорится в сообщении.