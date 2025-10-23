DİN: Sürücülər radar qurğularına yaxınlaşdıqda sürəti azaldıb sonra yenidən artıraraq təhlükə yaradır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:08
    Daxili İşlər Nazirliyi sürücüləri diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.

    Bu barədə "Report"a DİN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunması, sürücü mədəniyyətinin artırılması və qəzalara səbəb olan amillərin aradan qaldırılması Nazirliyin əsas prioritet istiqamətlərindəndir:

    "Baş verən qəzalarda sürət həddinin aşılması, radar qurğularına yaxınlaşdıqda sürəti azaldıb sonra yenidən artırmaq kimi məsuliyyətsiz davranışlar insan həyatına ciddi təhlükə yaradır.

    Unutmaq olmaz ki, radar sürücünün yolda sürət həddini müəyyən edən, həyatı qoruyan və təhlükədən çəkindirici vasitə olan təhlükəsizlik kəməridir".

    DİN Müraciət sürücü
    Video
    МВД призвало водителей не играть со скоростью: "Радар - это ремень безопасности, сохраняющий жизни"

