МВД: Призываем граждан строго соблюдать правила самоизоляции

МВД распространило заявление в связи с двухдневным жестким карантином.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"Как известно, с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня на территории Баку, Гянджи, Сумгайыта, Лянкярана, Абшерона, Сальяна, Кюрдамира, Евлаха и Исмаиллы будет введен жесткий карантинный режим. Мы выражаем глубокую признательность всем нашим гражданам, представителям государственных органов и неправительственных организаций, которые всегда относились с пониманием к ограничительным мерам, направленным на предотвращение распространения коронавируса, и поздравляем всех наших сограждан с Днем национального спасения.

Призываем всех наших граждан строго соблюдать правила самоизоляции, которые будут действовать лишь два дня, чтобы не навредить своему здоровью, а также здоровью родных и близких.

По неотложным вопросам можно обратиться на номер "102" Министерства внутренних дел и на "горячую линию" по номеру ((012) 590-80-20).

Мы верим, что наши граждане и на этот раз проявят сдержанность и терпение".