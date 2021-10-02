МВД предупредило граждан в связи с мошенничеством с банковскими картами

Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан о новом мошенничестве и рекомендует им не передавать данные банковских карт неизвестным людям.
Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал Начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, сегодня одному гражданину из Наримановского района Баку позвонили и попросили пароль его банковской карты. Звонивший заявил, что он якобы является работником банка.
"Владелец карты, не проведя каких-либо уточнений, передал информацию незнакомому человеку. В результате крупная сумма денег была переведена на зарубежный счет", - отметил представитель МВД.
Э.Гаджиев подчеркнул, что банкам не нужны данные банковской карты клиента.