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МВД о причинах возникновения пробок на въезде-выезде из Баку

МВД о причинах возникновения пробок на въезде-выезде из Баку

МВД Азербайджана выступило с заявлением в связи с пробками, возникшими сегодня утром на въезде-выезде из Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сегодня были проведены оперативные мероприятия по устранению на въездах и выездах из Баку автомобильных пробок, наблюдаемых на полицейских постах, установленных в связи с особым карантинным режимом.

"Предварительное разбирательство выявило причины возникновения пробок. Установлено, что сотрудники некоторых работающих во время особого карантинного режима организаций и учреждений, чье передвижение на личных автомобилях было разрешено, злоупотребили этим и выехали из столицы в различные регионы до ужесточенного режима.

Ведется разбирательство для установления этих лиц и принятия в отношении них мер в соответствии с законодательством", - говорится в заявлении.

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