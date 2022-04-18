МВД о нарушении пандемических правил во время встречи с блогером в Баку

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с нарушением пандемических правил во время встречи с блогером Гусейном Гасановым в Баку.
Как передает Report, в заявлении МВД отмечается, что в соответствии с требованиями особого карантинного режима 17 апреля в 15:30 на мероприятие в одном из крупных торговых центров в Сабаильском районе посетители допускались после проверки сотрудниками полиции сертификата о вакцинации, “QR” кода и наличия защитной маски. Однако после того, как посетители входили в торговый центр, они снимали маски.
Сообщается, что использование посетителями медицинских масок внутри крупных торговых объектов должны контролировать сотрудники объекта.
На видеокадрах с мероприятия, где были нарушены пандемические правила, также заметно, как один из присутствующих бьет по сцене ремнем. Задержанный в связи с этим житель Баку Ариф Ибрагимов арестован на 15 суток в административном порядке.
"В отношении ответственных лиц торгового центра проводится разбирательство. В зависимости от результатов будут приняты соответствующие меры", - говорится в информации.