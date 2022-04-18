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МВД о нарушении пандемических правил во время встречи с блогером в Баку

МВД о нарушении пандемических правил во время встречи с блогером в Баку Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с нарушением пандемических правил во время встречи с блогером Гусейном Гасановым в Баку.
Происшествия
18 апреля 2022 г. 11:32
МВД о нарушении пандемических правил во время встречи с блогером в Баку

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с нарушением пандемических правил во время встречи с блогером Гусейном Гасановым в Баку.

Как передает Report, в заявлении МВД отмечается, что в соответствии с требованиями особого карантинного режима 17 апреля в 15:30 на мероприятие в одном из крупных торговых центров в Сабаильском районе посетители допускались после проверки сотрудниками полиции сертификата о вакцинации, “QR” кода и наличия защитной маски. Однако после того, как посетители входили в торговый центр, они снимали маски.

Сообщается, что использование посетителями медицинских масок внутри крупных торговых объектов должны контролировать сотрудники объекта.

На видеокадрах с мероприятия, где были нарушены пандемические правила, также заметно, как один из присутствующих бьет по сцене ремнем. Задержанный в связи с этим житель Баку Ариф Ибрагимов арестован на 15 суток в административном порядке.

"В отношении ответственных лиц торгового центра проводится разбирательство. В зависимости от результатов будут приняты соответствующие меры", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке DİN Bakıda blogerlə görüş zamanı pandemiya qaydalarının pozulması ilə bağlı açıqlama verib

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