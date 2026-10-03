МВД: Минувшим днем задержаны 57 человек, подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 03 октября, 2026
- 13:27
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В Азербайджане 2 октября задержаны 57 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Раскрыто 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 18 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
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