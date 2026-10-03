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    МВД: Минувшим днем задержаны 57 человек, подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    • 03 октября, 2026
    • 13:27
    МВД: Минувшим днем задержаны 57 человек, подозреваемых в совершении преступлений

    В Азербайджане 2 октября задержаны 57 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Раскрыто 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 18 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

    Министерство внутренних дел (МВД) Преступление
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb
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