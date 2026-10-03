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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

    Azərbaycanda oktyabrın 2-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 45, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub.

    Axtarışda olanlar Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    МВД: Минувшим днем задержаны 57 человек, подозреваемых в совершении преступлений
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