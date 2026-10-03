Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 03 oktyabr, 2026
- 13:04
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda oktyabrın 2-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 45, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub.
Son xəbərlər
00:17
Hakan Fidan: Məkkə Birgə Müdafiə Sazişi ilə bağlı işlər son mərhələdədirRegion
23:52
Çində mədəni su basıb, ölənlər varDigər ölkələr
23:37
Fransada anomal istilərin vurduğu ziyan 16 milyard avro qiymətləndirilirDigər ölkələr
23:25
Türkiyə və Pakistan hərbçiləri Səudiyyə Ərəbistanına yerləşdiriləcək – YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
23:16
Foto
Video
Nərimanovda çoxmərtəbəli binada yanğın olub, sakinlər təxliyə edilibHadisə
23:07
Türkiyədə sərnişin təyyarəsində bomba xəbərdarlığı ilə bağlı 143 nəfər təxliyə edilibRegion
22:52
Abşeronda 3 gün əvvəl restoranda döyülən 32 yaşlı kişi bu gün ölübHadisə
22:43
Rəşad Nəbiyev: "İlham Əliyevin dünya çempionatının açılışında iştirakı cüdoya xüsusi önəmin göstəricisidir"Fərdi
22:19