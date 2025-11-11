МВД: Минувшим днем задержаны 20 подозреваемых в различных преступлениях
Происшествия
- 11 ноября, 2025
- 09:43
Минувшим днем задержаны 20 человек, подозреваемые в совершении преступлений.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Были раскрыты 26 преступлений, зарегистрированных на территории страны 11 ноября, а также 5 ранее нераскрытых преступлений.
