    Hadisə
    • 11 noyabr, 2025
    • 09:24
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, noyabrın 11-də ölkə ərazisində qeydə alınan 26, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    МВД: Минувшим днем задержаны 20 подозреваемых в различных преступлениях

