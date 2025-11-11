Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 11 noyabr, 2025
- 09:24
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, noyabrın 11-də ölkə ərazisində qeydə alınan 26, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
