МВД: Минувшим днем в Азербайджане обнаружены и изъяты 13 ружей

Минувшим днем в Азербайджане обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

23 февраля в столице и отдельных районах республики сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 2 автомата, 1 гранатомет, 13 ружей, 1 магазин, 1 снаряд и 8 патронов.