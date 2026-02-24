Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan 13 tüfəng aşkarlanıb
Hadisə
- 24 fevral, 2026
- 10:46
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan 13 tüfəng aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirib ki, fevralın 23-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 qumbaraatan, 13 tüfəng, 1 patron darağı, 1 mərmi və 8 ədəd patron aşkar edərək götürüblər.
Son xəbərlər
10:56
Amnistiya aktı ilə 1087 nəfər cinayət məsuliyyətindən azad edilibHadisə
10:55
Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"İnfrastruktur
10:53
Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıbHadisə
10:52
Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıbEnergetika
10:51
İranda helikopter qəzaya uğrayıbRegion
10:49
Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstəribXarici siyasət
10:49
Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıbFərdi
10:48
Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
10:46