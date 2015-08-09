​МВД и Генпрокуратура выступили с заявлением по поводу смерти журналиста в Баку

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана выступили с заявлением по поводу смерти журналиста Расима Алиева.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в заявлении говорится, что 8 августа примерно в 18.00 житель города Баку Алиев Расим Мамедали оглу, 1984 года рождения, был избит группой неизвестных лиц перед магазином «Bayil market», действующем на территории поселка Баил, и доставлен в Клинический медицинский центр с многочисленными телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05.00.

"В связи с фактом в Следственном управлении Прокуратуры города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса (преднамеренное нанесение вреда здоровью, ставшее причиной смерти пострадавшего лица), создана оперативно следственная группа из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

В настоящее время проводятся необходимые и неотложные оперативно- следственные мероприятия по выявлению причин произошедшего и определению полного круга участников", - говорится в заявлении.

Расследование уголовного дела находится под особым контролем руководства Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.