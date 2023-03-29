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МВД: Большинство привлеченных к принудительному труду в Азербайджане - иностранцы

МВД: Большинство привлеченных к принудительному труду в Азербайджане - иностранцы Большинство лиц, привлеченных к принудительному труду в Азербайджане, являются гражданами иностранных государств.
Происшествия
29 марта 2023 г. 11:51
МВД: Большинство привлеченных к принудительному труду в Азербайджане - иностранцы

Большинство лиц, привлеченных к принудительному труду в Азербайджане, являются гражданами иностранных государств.

Как сообщает Report, об этом сказал старший оперативный сотрудник Управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел, полковник-лейтенант полиции Вамиг Намендзаде на тренинге "Роль СМИ в борьбе с торговлей людьми: права женщин и детей".

По его словам, среди этих лиц преобладают мужчины:

"Большинство тех, кто был привлечен к принудительному труду - это мужчины, которых вывозят под предлогом работы в зарубежных странах. Женщины чаще подвергаются сексуальной эксплуатации, среди мужчин таких случаев не зарегистрировано".

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